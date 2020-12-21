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Сотрудники страховой компании «СОГАЗ-Мед» стали волонтерами во время пандемии
Страховые представили рязанского филиала «СОГАЗ-Мед» совместно с волонтерами штаба обрабатывают поступившие заявки по телефону Call-центра, дополнительно связываются с получателем услуг, формируют список необходимых товаров, уточняют контактную информацию, время и адрес доставки.

Страховые представители компании «СОГАЗ-Мед» в различных регионах страны принимают активное участие в информировании застрахованных о необходимости соблюдать режим самоизоляции, а также об основных симптомах, вызванных коронавирусом. Филиалы компании присоединяются к региональным волонтерским движениям, оказывая помощь пожилым людям, ветеранам и маломобильным жителям.

Страховые представители Югорского, Красноярского, Ямальского филиалов СОГАЗ-Мед, а также Астраханской и Тюменской областей присоединились к волонтерской деятельности и совместно с врачами помогают людям, которым нельзя выходить из дома в период пандемии коронавируса, в доставке из поликлиник и аптек рецептов и лекарств. Адресная помощь позволяет свести к минимуму контакты пожилых людей и избежать распространения коронавирусной инфекции в дальнейшем.

Уфимский филиал «СОГАЗ-Мед» оказывает помощь не только волонтерам, но и Республиканской клинической больнице, которую вместе с персоналом и пациентами закрыли на карантин после обнаружения COVID-19 у одной из пациенток.

Страховые представили рязанского филиала «СОГАЗ-Мед» совместно с волонтерами штаба обрабатывают поступившие заявки по телефону Call-центра, дополнительно связываются с получателем услуг, формируют список необходимых товаров, уточняют контактную информацию, время и адрес доставки.

В Оренбургской области страховые представители «СОГАЗ-Мед» связываются с застрахованными и рассказывают о том, как получить помощь волонтеров для доставки продуктов и лекарств. С согласия оренбуржцев, страховые представители передают их контактные данные в штаб волонтеров для связи. Активисты помогают в покупке и доставке продуктов, товаров первой необходимости и лекарств, оплате услуг ЖКХ.

Филиалов «СОГАЗ-Мед», присоединившихся к волонтерскому движению, с каждым днем становится все больше. Многие сотрудники компании «СОГАЗ-Мед» проявляют личную инициативу, размещая в местах проживания объявления о помощи пожилым людям, не имеющим возможности выйти из дома в магазин или аптеку.

«Мы поддерживаем сотрудников нашей компании, вовлеченных в волонтерское движение, в это напряженное время важно не только оставаться дома и соблюдать рекомендации врачей, но и поддерживать тех, кто нуждается в помощи. Только совместными усилиями мы сможем преодолеть этот сложный период», — отметил гендиректор страховой компании «СОГАЗ-Мед» Дмитрий Толстов.