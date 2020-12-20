Дрифтеры повредили автомобиль рязанца и скрылись с места ДТП

Жителю Рязани дрифтеры повредили машину возле ТРЦ «Премьер» и скрылись с места происшествия. Фото и видео с места происшествия он разместил в социальных сетях. На кадрах видно, как колонна дрифтующих автомобилей проезжает мимо потерпевшего автовладельца.

Жителю Рязани дрифтеры повредили машину возле ТРЦ «Премьер». Фото и видео с места происшествия он разместил в социальных сетях 20 декабря. На кадрах видно, как колонна дрифтующих автомобилей проезжает мимо потерпевшего автовладельца.

«Такая картина, скрылся с места ДТП! Ну вообще, конечно, никуда не годится, даже при появлении сотрудников ДПС они так и продолжали дрифтить, а сотрудники пожимают плечами — мол, по правилам они ничего не нарушают!» — возмутился рязанец.

Сейчас мужчина пытается найти очевидцев инцидента и выяснить, кто задел и повредил его машину.