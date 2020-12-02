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Жителей Дядкова заставили платить за проход к их кладовым
Коммунальщики объяснили свой поступок тем, что кто-то украл из подвала дорогой кабель. Однако жильцы утверждают, что смена замка была самовольной и незаконной.

В Дядькове управляющая компания «Город комфорта» сменила замок на двери, ведущей к кладовым. Теперь 80 собственникам нежилых помещений нужно заплатить по 500 рублей за новые ключи, рассказали в эфире ГТРК «Ока».

Коммунальщики объяснили свой поступок тем, что кто-то украл из подвала дорогой кабель. Однако жильцы утверждают, что смена замка была самовольной и незаконной.

«Сначала нужно было собрать собрание и спросить мнение, что так случилось, давайте решим, какие именно средства защиты мы можем поставить на вход», — считают рязанцы.

По их словам, никакого объявления о собрании не было. Собственники кладовых уже обратились с жалобами в жилищную инспекцию и прокуратуру.