За сутки от COVID-19 умерли еще двое рязанцев

В России за сутки зарегистрировали 25 345 заразившихся (всего 2 347 401), выздоровели 26 882 пациента (1 830 349), умерли 589 человек (41 053).

За сутки от COVID-19 умерли еще двое рязанцев. Об этом в среду, 2 декабря, сообщил столичный оперштаб.

С начала пандемии в регионе выявили 14 299 случая заражения коронавирусом (121 за сутки), вылечились 12 105 пациентов (231 за сутки), умерли 92.

В России за сутки зарегистрировали 25 345 заразившихся (всего 2 347 401), выздоровели 26 882 пациента (1 830 349), умерли 589 человек (41 053).