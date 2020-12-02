Рязанский перевозчик провел беседу с маршрутчиком-хамом

Ранее рязанка рассказала, что водитель отказывался брать у пассажира карту «Умка» и нецензурно выражался. Его личность установили.

Рязанский перевозчик, обслуживающий маршрут №46, провел беседу с водителем, на которого жаловались пассажиры. Об этом мужчина написал в соцсетях.

«Личность водителя установлена, проведена разъяснительная беседа по данному инциденту и по культурному обращению с пассажирами», — отметил он.

Ранее рязанка рассказала, что водитель отказывался брать у пассажира карту «Умка» и нецензурно выражался.