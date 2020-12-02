Рязанка пожаловалась на хамство маршрутчика

По словам женщины, 1 декабря на остановке «ОКБ» примерно в 17:20 зашел пассажир, который хотел оплатить проезд картой «Умка». Горожанка утверждает, что водитель нахамил ему.

Рязанка Оксана Агеева пожаловалась на хамство водителя маршрутки №46. По словам женщины, 1 декабря на остановке «ОКБ» примерно в 17:20 зашел пассажир, который хотел оплатить проезд картой «Умка».

«Водитель с претензией, что его отвлекают от вождения, отказался брать карту в руки и предложил пассажиру подойти и самому приложить карту, — написала рязанка в соцсетях. — Когда пассажир все-таки отдал карту, водитель пробил проезд и швырнул карту на переднюю панель (забирай сам). Все это сопровождалось необоснованными претензиями и руганью, в том числе нецензурной бранью».

Горожанка уточнила, что оплативший проезд пассажир вышел на следующей остановке, «чтобы не подвергаться продолжавшимся оскорблениям».

«Просьба администрации применить меры к хозяину льготного маршрута 46, чтобы водители вели себя корректнее», — попросила женщина.

В мэрии сообщили, что жалобу рязанки передали в управление транспорта. Перевозчик провел с нарушителем беседу.