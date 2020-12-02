Прокуратура проверила, как обращаются с опасными отходами в регионе

Областная прокуратура проверила, как хозяйствующие субъекты обращаются с отходами I и II класса опасности. Отмечается, что особое внимание уделили обращению с ртутными лампами, ртутно-кварцевыми, люминесцентными, утратившими потребительские свойства, а также «с опасными отходами, которые образуются на предприятиях различных отраслей, в сфере обслуживания ремонта машин и оборудования».
Сотрудники прокуратуры нашли нарушения:
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при ведении учета образовавшихся и переданных другим лицам опасных отходов;
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при накоплении отходов I класса опасности;
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составлении паспортов на опасные отходы;
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назначении ответственных лиц за организацию и выполнению работ по накоплению ртутьсодержащих отходов;
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осуществлении производственного экологического контроля при обращении с опасными отходами.
В результате за 2020 год 17 должностных лиц привлекли к дисциплинарной ответственности, четверых оштрафовали.