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Прокуратура проверила, как обращаются с опасными отходами в регионе
Областная прокуратура проверила, как хозяйствующие субъекты обращаются с отходами I и II класса опасности. Отмечается, что особое внимание уделили обращению с ртутными лампами, ртутно-кварцевыми, люминесцентными. Сотрудники прокуратуры нашли нарушения.

Областная прокуратура проверила, как хозяйствующие субъекты обращаются с отходами I и II класса опасности. Отмечается, что особое внимание уделили обращению с ртутными лампами, ртутно-кварцевыми, люминесцентными, утратившими потребительские свойства, а также «с опасными отходами, которые образуются на предприятиях различных отраслей, в сфере обслуживания ремонта машин и оборудования».

Сотрудники прокуратуры нашли нарушения:

  • при ведении учета образовавшихся и переданных другим лицам опасных отходов;

  • при накоплении отходов I класса опасности;

  • составлении паспортов на опасные отходы;

  • назначении ответственных лиц за организацию и выполнению работ по накоплению ртутьсодержащих отходов;

  • осуществлении производственного экологического контроля при обращении с опасными отходами.

В результате за 2020 год 17 должностных лиц привлекли к дисциплинарной ответственности, четверых оштрафовали.