В Приокском отремонтировали дорогу

Подрядчик выполнил капремонт по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в срок. Во время приемки работ его попросили оперативно завершить облицовку остановок.

В Приокском отремонтировали дорогу на улице Мервинской. Об этом сообщили в мэрии .

На участке в 1,24 км заменили дорожное полотно, уложили бордюр, отремонтировали съезды и подъездные карманы к остановкам, тротуары, установили дорожные знаки, нанесли разметку, установили светофоры Т-7 и 5 остановок, на двух участках устроили экопарковку. Кроме того, заасфальтировали участок в направлении Мервинского кладбища.

Подрядчик выполнил капремонт по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в срок. Во время приемки работ его попросили оперативно завершить облицовку остановок.