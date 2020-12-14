Избитая на ресепшене рязанка написала заявление в полицию
В субботу, 12 декабря, в юридическую фирму на улице Возенсенской прибыли полицейские. Там сотрудница написала заявление о причинении телесных повреждений.
Избитая на ресепшене рязанка написала заявление в полицию. Об этом РЗН. инфо сообщили в пресс-службе регионального УМВД.
В субботу, 12 декабря, в юридическую фирму на улице Возенсенской прибыли полицейские. Там сотрудница написала заявление о причинении телесных повреждений.
Напомним, ранее в сети опубликовали ролик, на котором мужчина избил девушку на ресепшене в рязанской фирме.