Избитая на ресепшене рязанка написала заявление в полицию

В субботу, 12 декабря, в юридическую фирму на улице Возенсенской прибыли полицейские. Там сотрудница написала заявление о причинении телесных повреждений.

Избитая на ресепшене рязанка написала заявление в полицию. Об этом РЗН. инфо сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

В субботу, 12 декабря, в юридическую фирму на улице Возенсенской прибыли полицейские. Там сотрудница написала заявление о причинении телесных повреждений.

Напомним, ранее в сети опубликовали ролик, на котором мужчина избил девушку на ресепшене в рязанской фирме.