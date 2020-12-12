Видео: в Рязани мужчина напал на девушку
В Рязани мужчина напал на девушку. Инцидент произошел 12 декабря около 11:00. Видеозапись прислал РЗН. инфо очевидец. На кадрах видно, как на ресепшен мужчина бьет стоящую впереди девушку по голове.
Инцидент произошел 12 декабря около 11:00.
Видеозапись прислал РЗН. инфо очевидец. На кадрах видно, как на ресепшен мужчина бьет стоящую впереди девушку по голове. После этого он догоняет ее и пытается еще раз ударить. В ситуацию пытается вмешаться женщина, стоящая рядом.
Выясняются подробности случившегося.