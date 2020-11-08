Иммунолог прокомментировал новые правила лечения COVID-19

С 8 ноября Минздрав разрешил «ковидным» пациентам лечиться дома при наличии отдельной комнаты и согласия на соблюдение всех медицинских предписаний.

Иммунолог, член президиума Российской академии наук, директор Института Иммунологии и Физиологии Уральского отделения РАН Валерий Черешнев прокомментировал Ura.ru новые правила лечения COVID-19. С 8 ноября Минздрав разрешил «ковидным» пациентам лечиться дома при наличии отдельной комнаты и согласия на соблюдение всех медицинских предписаний.

По словам Черешнева, больным следует завести свою посуду, мыть ее отдельно от другой. Нужно регулярно проводить влажную уборку и обработку поверхностей антисептиком, а также соблюдать масочный режим в доме. Специалист рекомендовал заразившимся чихать и кашлять вдали от домочадцев.

Валерий Чернышов также указал, что больным нельзя контактировать с детьми. Последние являются пассивными разносчиками коронавируса.