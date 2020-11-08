Минздрав изменил правила лечения COVID-19

Изменения вступили в силу 8 ноября. Согласно им, заразившиеся могут лечиться дома при наличии отдельной комнаты и согласия на соблюдение всех врачебных предписаний.

Минздрав изменил правила лечения COVID-19. Об этом сообщает « Парламентская газета » со ссылкой на приказ ведомства.

Изменения вступили в силу 8 ноября. Согласно им, заразившиеся могут лечиться дома при наличии отдельной комнаты и согласия на соблюдение всех медицинских предписаний. Домочадцам «ковидного» пациента медики выдадут методички с правилами ухода за больным и рекомендациями по защите от COVID-19.

Ранее тех, кому не требовалась госпитализация, оставляли дома вне зависимости от бытовых условий.

Есть еще одно изменение. Теперь больных COVID-19 могут перевести со стационарного на амбулаторное лечение еще до получения отрицательного теста.