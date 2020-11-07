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Иммунолог назвал самый настораживающий симптом COVID-19
Врач иммунолог-аллерголог Владимир Болибок пояснил, что учащенное дыхание — признак развития дыхательной недостаточности. По его словам, одышка особенно опасна на фоне тахикардии.

Врач иммунолог-аллерголог Владимир Болибок назвал «Ленте.ру» самый настораживающий симптом COVID-19. По его словам, это одышка.

Медик пояснил, что взрослый человек должен дышать с частотой от 16 до 20 вдохов в минуту. Определять частоту нужно в состоянии покоя.

Болибок пояснил, что учащенное дыхание — признак развития дыхательной недостаточности. По его словам, одышка особенно опасна на фоне тахикардии. Так, если у человека без температуры наблюдаются учащенный ритм сердца и одышка, то «нужно бить тревогу, вызывать врача, делать КТ легких».