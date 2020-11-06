В Рязани почтили память правоохранителей, погибших при исполнении служебных обязанностей

По погибшим отслужили панихиду. К монументу и могилам возложили цветы под залпы оружейного салюта.

В пятницу, 6 ноября, на Новогражданском кладбище почтили память правоохранителей, погибших при исполнении служебных обязанностей. Об этом сообщила пресс-служба рязанского УМВД.

Церемонию провели на мемориальном комплексе «Аллея Героев». Там присутствовали начальник рязанского УМВД генерал-майор полиции Владимир Алай, начальник регионального Управления Росгвардии полковник полиции Виктор Лачев, представитель руководства Управления ФСБ России по Рязанской области, а также председатель совета вдов и матерей сотрудников органов внутренних дел, погибших при исполнении служебных обязанностей, Галина Котова.

По погибшим отслужили панихиду. К монументу и могилам возложили цветы под залпы оружейного салюта.