В Рязанском районе «Форд» сбил пешехода
ДТП произошло в среду, 4 ноября, примерно в 19:10 на 289 километре трассы Р132 «Золотое кольцо». За рулем машины был 42-летний рязанец.
В Рязанском районе Ford Focus сбил пешехода. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.
ДТП произошло в среду, 4 ноября, примерно в 19:10 на 289 километре трассы Р132 «Золотое кольцо». По предварительной информации, 42-летний рязанец на Ford сбил 26-летнего мужчину на нерегулируемом пешеходной переходе.
Пострадавшему жителю Рязанского района оказали медпомощь.