В Сасове загорелась комната в девятиэтажке

Сообщение о пожаре поступило на пульт дежурному в 12:42. Огнем повреждена комната площадью 18 квадратных метров.

Во вторник, 3 ноября, в микрорайоне «Северный» в малосемейке №3 загорелась комната. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Рязанской области.

Сообщение о пожаре поступило на пульт дежурному в 12:42. Огнем повреждена комната площадью 18 квадратных метров. Пострадавших нет.

Ликвидировать пожар удалось в 13:01. Причина возгорания пока неизвестна.

На место приехали 2 единицы техники и 5 человек.

Фото из соцсетей