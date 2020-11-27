В Рязани отремонтировали объездную дорогу моста у цирка
В Рязани отремонтировали дорогу, по которой запустили движение на время ремонта моста у цирка. Ранее местные жители неоднократно жаловались на выбоины.
В Рязани отремонтировали дорогу, по которой запустили движение на время ремонта моста у цирка. Ранее местные жители неоднократно жаловались на выбоины.
Ночью работы провели на улице Лево-Лыбедской и переулке Войкова, рассказали в
Всего за ночную смену отремонтировали 48 кв м дорожного полотна.