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В Рязани отремонтировали объездную дорогу моста у цирка
В Рязани отремонтировали дорогу, по которой запустили движение на время ремонта моста у цирка. Ранее местные жители неоднократно жаловались на выбоины.

В Рязани отремонтировали дорогу, по которой запустили движение на время ремонта моста у цирка. Ранее местные жители неоднократно жаловались на выбоины.

Ночью работы провели на улице Лево-Лыбедской и переулке Войкова, рассказали в мэрии. Каждую выбоину очистили от загрязнений, пролили кромки и приступили к ремонту.

Всего за ночную смену отремонтировали 48 кв м дорожного полотна.