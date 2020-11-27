В Горроще перекрыли движение из-за провала асфальта

Отопление отключили в 72 домах. К ремонту уже приступили специалисты РМПТС.

Утром в пятницу, 27 ноября, около дома №56 по улице Татарской произошла авария на сетях теплоснабжения. Из-за этого на проезжей части провалился асфальт, сообщили в мэрии .

Отопление отключили в 72 домах по улицам Татарской, Пушкина, с 1-я по 10-я Линии, Черновицкой, Гагарина, Стройкова, а также в детсаду №85 и школе №34.

К ремонту уже приступили специалисты РМПТС, работы планируют завершить до 22:00.