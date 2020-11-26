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В ДТП в Клепиковском районе погиб пассажир внедорожника
Авария произошла в четверг, 26 ноября, примерно в 6:00 на 19 километре дороги «Спас-Клепики-Рязань». По предварительной информации, 59-летняя жительница Курской области на Nissan X-Trail ехала в сторону Спас-Клепиков и столкнулась с Ford Transit. Второй машиной управляла 49-летняя жительница Подмосковья.

В ДТП в Клепиковском районе погиб пассажир внедорожника. Об этом сообщила пресс-служба рязанского УМВД.

Авария произошла в четверг, 26 ноября, примерно в 6:00 на 19 километре дороги «Спас-Клепики-Рязань». По предварительной информации, 59-летняя жительница Курской области на Nissan X-Trail ехала в сторону Спас-Клепиков и столкнулась с Ford Transit. Второй машиной управляла 49-летняя жительница Подмосковья.

В аварии погиб 63-летний пассажир внедорожника. Водители обращались за помощью в больницу.

Фото из соцсети