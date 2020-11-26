Стала известна дата открытия «М5 Молла»

12 ноября в торговом центре произошел крупный пожар. Ему присваивали третью категорию сложности. Площадь возгорания составила 500 квадратных метров.

Торговый центр «М5-Молл» откроется 10 декабря. Об этом РЗН. инфо сообщил источник, знакомый с ситуацией.

По его словам, работать начнут только те части магазина, которые не затронул пожар. Об этом уведомили арендаторов.

В настоящее время в здании проводится уборка.

Напомним, 12 ноября в торговом центре произошел крупный пожар. Ему присваивали третью категорию сложности. Площадь возгорания составила 500 квадратных метров.

Пострадавших и жертв нет.