\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 26
Птн, 27
Сбт, 28
ЦБ USD 75.45 -0.02 27/11
ЦБ EUR 90.03 0.14 27/11
Нал. USD 75.4 / 77.27 13:09
Нал. EUR 89.9 / 90.4 13:09
Новости
Коронавирус
Публикации
Город потребовал оплату «коммуналки» с советов ветеранов, а теперь не...
На столе у председателя Областного совета ветеранов леж...
34 минуты назад
151
В какой срок должны рассчитать долг по алиментам? Прокуратура отвечае...
Рязанцы обращаются в областную прокуратуру с волнующими...
18 ноября 15:56
12 311
Ярые противники прогресса. Мэрия пытается остановить модернизацию Ново...
Наслаждаясь комфортом, который создают горячие батареи...
13 ноября 08:27
33
26 078
Когда стоит обратиться к врачу-ревматологу?
Мы побеседовали с врачом-ревматологом, Еленой Александр...
5 ноября 12:28
48 992
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Профессия губернатор
Новое
ИТОГИ ГОДА 2019
Рязанцы в Чернобыле
Четыре века главной площади Рязани
Солженицын в Рязани. К 100-летию писателя
ИТОГИ ГОДА 2018
Все спецпроекты →
Стала известна дата открытия «М5 Молла»
12 ноября в торговом центре произошел крупный пожар. Ему присваивали третью категорию сложности. Площадь возгорания составила 500 квадратных метров.

Торговый центр «М5-Молл» откроется 10 декабря. Об этом РЗН. инфо сообщил источник, знакомый с ситуацией.

По его словам, работать начнут только те части магазина, которые не затронул пожар. Об этом уведомили арендаторов.

В настоящее время в здании проводится уборка.

Напомним, 12 ноября в торговом центре произошел крупный пожар. Ему присваивали третью категорию сложности. Площадь возгорания составила 500 квадратных метров.

Пострадавших и жертв нет.