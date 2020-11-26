Чиновники проверили соблюдение масочного режима в рязанском транспорте

«За несоблюдение санитарно-эпидемиологических норм предусмотрена административная ответственность. Информация об итогах проверок будет доведена до соответствующих должностных лиц для принятия решений», — говорится в сообщении.

В четверг, 26 ноября, в Рязани провели очередной рейд по соблюдению масочного режима в общественном транспорте. Его участником стал начальник управления транспорта администрации города Андрей Михно, сообщил региональный оперштаб.

Номера автобусов и маршруток, водители или кондукторы которых были без масок, фиксировали. С нарушителями проводили разъяснительные беседы, им выдавали маски.

«За несоблюдение санитарно-эпидемиологических норм предусмотрена административная ответственность. Информация об итогах проверок будет доведена до соответствующих должностных лиц для принятия решений», — говорится в сообщении.