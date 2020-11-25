«ВДВ-Рязань» одержала первую победу в сезоне рязанской НХЛ

В восьмом туре «десантники» обыграли со счетом 5:2 «Державу». Для «ВДВ-Рязань» набранные очки стали первыми в сезоне. У победителей Александр Воронцов отметился хет-триком.

«ВДВ-Рязань» одержала первую победу в сезоне рязанской НХЛ. Об этом сообщили организаторы Ночной хоккейной лиги.

В восьмом туре «десантники» обыграли со счетом 5:2 «Державу». Для «ВДВ-Рязань» набранные очки стали первыми в сезоне. У победителей Александр Воронцов отметился хет-триком.

Также свои первые очки набрало «Здоровье», которое сыграло вничью с рязанским «Соколом» — 2:2.

При этом аутсайдеры проигрывали со счетом 2:0, но смогли отыграться в третьем периоде.

Лидеры таблицы — «Автомобилист» разгромил «Динамо» со счетом 14:1. У «автомобилистов» по четыре очка набрали Роман Парамонов и Игорь Власов (дубль и две передачи).

«Рельеф-Центр» поднялся на второе место после победы над «Империей» — 2:1. Победную шайбу за две минуты до финальной сирены забросил Олег Котиков.

Лидер второй группы — «Витязь» продолжает идти без потерь. В восьмом туре рязанцы обыграли ЛХК «Чучково» — 6:2. Минимальный счет в пользу «Витязя» держался до третьей двадцатиминутки, однако в концовке лидеры таблицы довели его до крупного. После поражения чучковцев на втором месте закрепилось «Динамо М», которое обыграло аутсайдеров, команду «Офицеры» со счетом 11:3. У победителей Николай Круженков набрал шесть очков в матче.

«Гладиатор» в Рязани уступил ЛХК «Спасск» со счетом 0:3, но сохранил за собой четвертое место.

ЛХК «Рыбное» крупно обыграли «Администрацию города Рязани» -6:1. У рыбновцев Сергей Голяшов отметился дублем и двумя передачами. Седьмое поражение в сезоне потерпел «Сокол» из Сапожка. Сапожковцы уступили ЛХК «Дядьково» со счетом 1:4.