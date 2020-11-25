Рязанская мэрия рассказала о ремонте моста у цирка

Реконструкцию моста планируют завершить к июлю 2021 года, но движение транспорта на этом участке начнется в декабре.

В среду, 25 ноября, рязанская мэрия рассказала о ремонте моста у цирка. По данным администрации города, он идет в соответствии с графиком.

Специалисты на 90% завершили работу по разработке котлована. Подрядчик переключил канализационную трубу «Водоканала» диаметром 800 миллиметров, которая обеспечивает водоотведение всего Советского района.

Рабочие также залили фундамент под подпорную стену по правой стороне моста. На следующей неделе они приступят к заливке фундамента для дальнейшего монтажа арочных сводов.

«В активной фазе работы по устройству свайного поля — всего из 114 свай будущего моста забиты 32. До конца текущей недели эти работы планируется завершить», — уточнили в мэрии.

Специалисты завершают перекладку кабельных линий.

«До конца года при благоприятных погодных условиях планируется выполнить устройство ростверков (фундаментов для арочных сводов), смонтировать арочные своды, выполнить обратную засыпку моста для открытия движения по одной полосе», — подчеркнули в администрации города.

Работы идут под наблюдением археологов.

Напомним, реконструкцию моста планируют завершить к июлю 2021 года, но движение транспорта на этом участке начнется в декабре.