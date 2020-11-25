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Подрядчика заставят заново положить асфальт в Приокском
Работу подрядчиков принимает комиссия, в которую входят представители управления благоустройства, регионального минтранса, кураторы по районам МБУ «ДБГ», привлекаются общественность и депутаты. Каждый участок проходит проверку, там берут образцы дорожного полотна, которые исследуют в лаборатории.

Подрядчика заставят заново положить асфальт в Приокском. Специалисты выявили нарушения в технологии укладки дорожного полотна на улице Дачной, сообщил сайт мэрии.

В среду, 25 ноября, замглавы администрации города Владимир Бурмистров провел выездное совещание на площадке дирекции благоустройства. Он обсудил с руководством структурных подразделений администрации завершение благоустройства в текущем году и приемку готовых объектов, ремонтируемых в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные работы».

В этом году в Рязани ремонтируют и реконструируют 19 участков дорог. На четырех (на улицах Щедрина, Забайкальской, Высоковольтной и Прижелезнодорожной), работы завершили, комиссия приняла их. Еще на трех — улицах Добролюбова, Мервинской и Рязанской — ремонт закончат до конца года. Остальные объекты сдадут в 2021 году: с подрядчиками заключены двухгодичные контракты, строительство завершат в новом сезоне.

Работу подрядчиков принимает комиссия, в которую входят представители управления благоустройства, регионального минтранса, кураторы по районам МБУ «ДБГ», привлекаются общественность и депутаты. Каждый участок проходит проверку, там берут образцы дорожного полотна, которые исследуют в лаборатории.

«Мы не допустим формальный подход к приемке работ по благоустройству», — подчеркнул Владимир Бурмистров.

Для более оперативной работы по его поручению рассмотрят возможность создания лаборатории на базе дирекции благоустройства или же заключат договор с независимой организацией.

На сэкономленные деньги планируют купить необходимое оборудование для приемки.