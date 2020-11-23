Мэрия рассказала, как в Рязани борются с последствиями снегопада

В понедельник, 23 ноября, мэрия
Дороги и тротуары расчищали 22 пескоразбрасывателя, самосвалы, погрузчики, бульдозеры и другая техника.
Для обработки дорог использовали более 500 кубометров пескосоляной смеси, около 130 тонн реагента. Еще четыре тонны противогололедной смеси израсходовали на обработку остановок и тротуаров.
Днем 23 ноября расчисткой снега займутся более сотни единиц техники. В каждом районе будут работать тракторы, очищающие от снега тротуары.
К посыпке тротуаров и уборке снега привлекают подрядные организации.
Полный перечень улиц, которые ночью обработали пескосоляной смесью ночью, можно