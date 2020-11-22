Рязанский митрополит рассказал об ограничениях в храмах из-за COVID-19

Митрополит Рязанский и Михайловский Марк в новом выпуске «Слово Архипастыря» рассказал об ограничениях в храмах из-за COVID-19. По его словам, уже несколько месяцев действуют новые правила, так, например, в церквях не проводят никаких обрядов, связанных с целованием икон.

Митрополит Рязанский и Михайловский Марк в новом выпуске «Слово Архипастыря» рассказал об ограничениях в храмах из-за COVID-19. По его словам, уже несколько месяцев действуют новые правила, так, например, в церквях не проводят никаких обрядов, связанных с целованием икон.

«Если человек сам хочет поцеловать икону — он может это сделать, но с осторожностью, — отметил митрополит. — Мы стараемся исключать ситуации, когда люди идут и целуют одну и ту же икону, потому что не можем обеспечить тщательное протирание стекла, которое закрывает икону. Мы не проводим, например, в последнее время елеопомазание из тех же самых соображений».

Прихожане также не целуют руку священнику во время благословения.

«Мы говорим о важности или даже обязательности того, чтобы люди, приходя в храм, надевали маски», — добавил архиерей.

Отметил, что для безопасности людей ввели и некоторые другие ограничения.

«Мы все делаем для того, чтобы люди, придя в храм, получили духовную поддержку, получили духовную пользу и, конечно же, чтобы они не имели риска заразиться этой опасной болезнью», — подчеркнул глава Рязанской епархии.