Рязанка получила звание «Мисс Очарование» на конкурсе красоты
Девушка получила в подарок серьги с бриллиантами от партнеров конкурса. Финал состоялся в Москве в субботу, 21 ноября.
Рязанка Александра Смоликова, работающая на нефтезаводе, получила звание «Мисс Очарование» на конкурсе красоты «Мисс офис — 2020. Финал состоялся в Москве в субботу, 21 ноября. Онлайн-трансляция велась на официальном сайте конкурса.
Девушка получила в подарок серьги с бриллиантами от партнеров конкурса.
Главный приз конкурса — два миллиона рублей, неперходящая корона и возможность стать лицом рекламной кампании «Комус».