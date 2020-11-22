Россиян предупредили о росте цен на услуги ЖКХ

Специалист в области ЖКХ, директор Организации народного контроля Наталья Чернышева рассказала, что с 1 июля тарифы вырастут приблизительно на 4-6%. Она напомнила, что с 1 января прекращается мораторий на штрафы и отключения услуг ЖКХ за неуплату.

В России в 2021 году ожидается рост цен на услуги ЖКХ, сообщает « Московский комсомолец » со ссылкой на опрошенных экспертов.

Так, специалист в области ЖКХ, директор Организации народного контроля Наталья Чернышева рассказала, что с 1 июля тарифы вырастут приблизительно на 4-6%. Она напомнила, что с 1 января прекращается мораторий на штрафы и отключения услуг ЖКХ за неуплату.

«И возможные штрафы — еще не самое большое зло. Отключение света, отопления, воды в зимний холодный период куда страшнее», — считает Чернышева.

Генеральный директор ПАО «Городские Инновационные Технологии» Сергей Минко предсказал повышение цен на газ в среднем на 3%. По его оценкам, услуги теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения подорожают на 4%.

Согласно закону, рост тарифов не может превышать уровень инфляции. По прогнозам Минэкономразвития, она будет в районе 4-5%.