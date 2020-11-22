Оперштаб назвал число зараженных рязанцев, лечащихся в больницах

По информации регионального минздрава, состояние 67 человек врачи оценивают как удовлетворительное, 325 пациентов — средней степени тяжести. В тяжелом состоянии — 43 человека, из них 18 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Оперштаб сообщил, что на 18:00 22 ноября в больницах находятся 435 пациентов с COVID-19, в том числе два ребенка.

По информации регионального минздрава, состояние 67 человек врачи оценивают как удовлетворительное, 325 пациентов — средней степени тяжести.

В тяжелом состоянии — 43 человека, из них 18 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

У остальных зараженных коронавирусом болезнь протекает в легкой форме.