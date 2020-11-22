Археологи показали первое дорожное покрытие моста у цирка

Отмечается, что археологи обнаружили участки мощения при исследованиях реконструкции Лыбедского моста. Они не были разрушены при ремонте и при укладке подземных коммуникаций.

Рязанские археологи рассказали, что первоначальное дорожное покрытие на мосту у цирка- не асфальт, а булыжный камень. Информацию разместила НПЦ Рязанская Археологическая Экспедиция .

Отмечается, что археологи обнаружили участки мощения при исследованиях реконструкции Лыбедского моста. Они не были разрушены при ремонте и при укладке подземных коммуникаций.

Позже камни используют при благоустройстве бульвара.

Напомним, реконструкцию моста планируют завершить к июлю 2021 года, но движение транспорта на этом участке начнется раньше этого срока — в декабре начнется движение по одной полосе в обе стороны.