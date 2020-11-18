После убийства собаки под Рязанью полиция проведет проверку

В среду, 18 ноября, в дежурную часть поступило заявление от жительницы поселка Рязанские Сады о розыске собаки. По предварительной версии, повешенное животное — ее питомец.

Полиция проведет проверку после сообщений об убийстве собаки в Сапожковском районе. Об этом корреспонденту РЗН. инфо рассказали в пресс-службе регионального УМВД.

В среду, 18 ноября, в дежурную часть поступило заявление от жительницы поселка Рязанские Сады о розыске собаки. По предварительной версии, повешенное животное — ее питомец.

По данному факту полицией проводится проверка.

Напомним, о трупе собаки сообщили пользователи социальной сети.