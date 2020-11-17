В Госдуму внесли законопроект об «обнулении» президентского срока Путина

В Госдуму внесли законопроект об «обнулении» президентского срока Владимира Путина. Согласно поправкам в Конституции, документ даст действующему президенту право вновь баллотироваться на пост главы государства. Передает ТАСС.

В Госдуму внесли законопроект об «обнулении» президентского срока Владимира Путина. Согласно поправкам в Конституции, документ даст действующему президенту право вновь баллотироваться на пост главы государства. Передает ТАСС .

Также законопроект вводит дополнительные требования к кандидатам в президенты. Этот пост может занять человек не моложе 35 лет, который не менее 25 лет постоянно проживал в России, не имеет и не имел иностранного гражданства или вида на жительство.