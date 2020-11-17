СМИ рассказали о гибели мужчины в центре Рязани

«PROгород» со ссылкой на очевидца сообщил подробности гибели мужчины в центре Рязани. Тело нашли во вторник, 17 ноября, примерно в 13:45 рядом с домом №66 на улице Кудрявцева.

«PROгород» со ссылкой на очевидца сообщил подробности гибели мужчины в центре Рязани. Тело нашли во вторник, 17 ноября, примерно в 13:45 рядом с домом №66 на улице Кудрявцева.

По данным издания, мужчине стало плохо у банкомата, он упал на асфальт лицом и умер.

Отмечается, что умершему на вид 47-48 лет.

Официальная информация о случившемся уточняется.