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В сети опубликовали фото из «Карусели» в горевшем «М5 Молле»
Напомним, пожар в «М5 Молле» произошел 12 ноября. Торговый центр закрылся на неопределенный срок. Находящиеся рядом строительный гипермаркет «ОБИ» и ресторан «Бургер Кинг» принимают покупателей в обычном режиме.

В сети поделились фото из гипермаркета «Карусель», которой расположен в ТРЦ «М5 Молл». На кадрах видно, что полки с товарами по-прежнему заполнены, продукты не пострадали.

В комментариях подписчики предположили, что магазин восстановят. Другие высказали мнение, что после задымления продавать эту еду и напитки нельзя.

Ранее в сети появились фото из ТРЦ.

Напомним, пожар в «М5 Молле» произошел 12 ноября. Торговый центр закрылся на неопределенный срок. Находящиеся рядом строительный гипермаркет «ОБИ» и ресторан «Бургер Кинг» принимают покупателей в обычном режиме.