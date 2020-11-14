Фото: в соцсети показали, как «М5 Молл» выглядит изнутри после пожара

Торговый центр закрылся на неопределенный срок. Находящиеся рядом строительный гипермаркет «ОБИ» и ресторан «Бургер Кинг» принимают покупателей в обычном режиме.