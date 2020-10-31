Рязанский минздрав пояснил, кто может бесплатно сдать тест на COVID-19

Сообщение министерства опубликовали в соцсетях. В ведомстве пояснили, что анализ можно сдать бесплатно и платно.

Рязанский минздрав пояснил, кто может бесплатно сдать тест на COVID-19. Сообщение министерства опубликовали в соцсетях.

«Сейчас в период пандемии возложена огромная нагрузка на врачей, лаборатории и службы скорой помощи. Просим набраться терпения. Бесплатно анализ на коронавирусную инфекцию можно сдать только по направлению врача при медицинских показаниях. Также вы можете сдать данный анализ на платной основе в кожно-венерологическом диспансере», — говорится в сообщении.