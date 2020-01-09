В Москве в новогодние праздники задержали около 500 пьяных водителей

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В период новогодних праздников в Москве за вождение транспортными средствами в нетрезвом виде были задержаны почти 500 автомобилистов, сообщает пресс-служба столичного управления ГИБДД,
По данным ведомства, общее число задержанных «пьяных» водителей составило 475 человек. Из них 253 отказались от прохождения медосвидетельствования на состояние опьянения.
При этом 20 водителей были задержаны за пьяное вождение повторно. Впоследствии они будут привлечены к уголовной ответственности.
Как отметили в ГИБДД, проведение подобных профилактических мероприятий помогает «предупредить беду на дороге и повысить ответственность участников дорожного движения».
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