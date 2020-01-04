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Фото: Администрация Рязани
В пятницу, 3 января, в Рязани провели фестиваль пряников и глинтвейна. «Глинтфест» устроили на Лыбедском бульваре,
В гастрономических рядах горожане и гости могли попробовать безалкогольный глинтвейн и напиток на основе иван-чая, купить сладости и символ «Новогодней столицы» —
Глава администрации Рязани Елена Сорокина отметила, что во время фестиваля все «попробовали Рязань на вкус».
Организаторы «Глинтфеста» также устроили конкурсы.
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