В центре Рязани автобус врезался в ограждение

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В пятницу, 31 января, в центре Рязани автобус №34 врезался в ограждение. Об этом сообщили в
Судя по видеозаписи, ДТП произошло на улице Каширина.
По словам очевидца, на месте работает реанимация и ДПС.
Официальная информация о произошедшем уточняется.
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С 30 января рязанцы могут заказать продукты и товары первой необходимости из METRO.