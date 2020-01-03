На Лыбедском бульваре стартовали «Новогодние рязанские игры»

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Фото: Администрация Рязани
В четверг, 2 января, на Лыбедском бульваре стартовал спортивный праздник «Новогодние рязанские игры»,
Команды Рязанского политехнического института и РГУ имени Есенина соревновались в легкой снежной атлетике. Участникам предстоял бег с препятствиями, хоккей, снежный бой и другие спортивные состязания. Со счетом 9:7 победила команда РГУ.
Отмечается, что «Новогодние рязанские игры» продлятся до 5 января.
В программе будут эстафеты, конкурсы, легкая снежная атлетика, новогодний слалом, ночные лыжные гонки, валенковое многоборье и многое другое.
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