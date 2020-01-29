Любимов поручил к сентябрю обеспечить школьников младших классов бесплатным питанием

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В четверг, 29 января, на заседании областного правительства, Николай Любимов поручил министру образования области Ольге Щетинкиной обеспечить школьников младших классов бесплатным питанием,
«Необходимо разрабатывать дополнительные механизмы, определять четкие показатели, учитывать индивидуальные особенности здоровья каждого ребенка, чтобы все дети могли питаться в школах, и не было вынужденных отказов родителей», — подчеркнул глава региона
Щетинкина сообщила, что этот вопрос уже прорабатывается, предложения будут представлены к концу следующей недели.
Губернатор сообщил, что в школах, где в настоящее время уже есть возможность организовать для всех детей младших классов горячее питание, его необходимо обеспечить с 1 сентября 2020 года.
Напомним, в послании Владимир Путин
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