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16:07, 29 января 2020 93
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Любимов поручил к сентябрю обеспечить школьников младших классов бесплатным питанием

Любимов поручил к сентябрю обеспечить школьников младших классов бесплатным питанием

В четверг, 29 января, на заседании областного правительства, Николай Любимов поручил министру образования области Ольге Щетинкиной обеспечить школьников младших классов бесплатным питанием, сообщили в ведомстве.

«Необходимо разрабатывать дополнительные механизмы, определять четкие показатели, учитывать индивидуальные особенности здоровья каждого ребенка, чтобы все дети могли питаться в школах, и не было вынужденных отказов родителей», — подчеркнул глава региона

Щетинкина сообщила, что этот вопрос уже прорабатывается, предложения будут представлены к концу следующей недели.

Губернатор сообщил, что в школах, где в настоящее время уже есть возможность организовать для всех детей младших классов горячее питание, его необходимо обеспечить с 1 сентября 2020 года.

Напомним, в послании Владимир Путин озвучил, что с 1 сентября этого года бесплатное горячее питание должно предоставляться в тех регионах и школах, где есть техническая готовность.


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