В разных районах Рязани услышали громкие хлопки. Названа причина

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Фото: © RZN.info / Юлия Полушина
Во вторник, 28 января, в разных районах Рязани услышали хлопки. В пресс-службе ВДВ пояснили, что громкие звуки связаны с учениями, сообщает телеканал «
Учения в Сельцах проводил 137 гвардейский парашютно-десантный полк. Они завершились в 14:00.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьРязанские врачи по частям собрали мотоциклиста, попавшего в серьезную аварию летом 2018 года
|
cледующая новость →Из-за «рыбной» воды рязанский «Водоканал» понесет дополнительные расходы, но на тарифе это не отразится
Частота заболеваний половыми инфекциями прочно закрепилась на втором месте в структуре инфекционных заболеваний и уступает только инфекциям верхних дыхательных путей.