В ДТП на калужской трассе погибли двое детей

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В ДТП, произошедшем на 262-м км федеральной автотрассы М-3 «Украина» в Сухиничском районе Калужской области в ночь на понедельник, 27 января, погибли восьмилетняя девочка и шестилетний мальчик. Об этом сообщил портал
36-летняя женщина за рулем Nissan, в котором ехала семья с детьми, пошла на обгон. На «встречке» она столкнулась с автомобилем Ford. Nissan от удара разорвало на части.
На заднем сидении машины находились два ребенка. Девочка погибла на месте, мальчик умер в больнице. Их родители получили травмы.
Водитель Ford не пострадал.
Подробности уточняются, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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