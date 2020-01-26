В Рязани прошел первый чемпионат области по брейкингу

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Фото: © RZN.info / Мария Аверкина
В субботу, 25 января, во Дворце детского творчества прошел чемпионат и первенство Рязанской области по брейкингу.
Всего победителей определили в пяти номинациях:
Организаторами фестиваля выступили основатели рязанской брейк-данс команды Chief Rocka Crew, а также областной минспорт.
По итогам соревнований сформировали сборную региона по брейк-дансу. Победители чемпионата представят Рязань в состязаниях на федеральном уровне, лучшие затем войдут в сборную России.
Отметим, брейк-данс включили в программу «Олимпийских игр».
Напомним, на мероприятие приезжала
© RZN.info
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