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17:26, 25 января 2020 112
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В Рязань приехала замминистра спорта России

В Рязань приехала замминистра спорта России

В субботу, 25 января, в Рязань приехала замминистра спорта России Надежда Ерастова. Об этом сообщил сайт регионального правительства.

Ерастова поучаствовала в открытии первого чемпионата и первенства Рязанской области по брейкингу, которое прошло на базе Дворца детского творчества при поддержке Всероссийской федерации танцевального спорта.

Приветствуя участников соревнований, замминистра спорта отметила, что брейк-данс не только получил статус спортивной дисциплины, но и вошел в олимпийскую программу.

«Уже в 2022 году в Париже наши спортсмены будут защищать цвета флага России. У нас неплохой задел, потому что на юношеских играх именно россиянин стал первым в истории олимпийским чемпионом по брейкингу. За вами — будущее. Мы с надеждой смотрим на вас, будем радоваться вашим успехам и помогать во всем», — сказала Ерастова.

В соревнованиях поучаствовали около 70 брейкеров пяти возрастных групп. По итогам турнира впервые сформируют спортивную сборную региона.


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