RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
В субботу, 25 января, в Рязань приехала замминистра спорта России Надежда Ерастова. Об этом сообщил
Ерастова поучаствовала в открытии первого чемпионата и первенства Рязанской области по брейкингу, которое прошло на базе Дворца детского творчества при поддержке Всероссийской федерации танцевального спорта.
Приветствуя участников соревнований, замминистра спорта отметила, что брейк-данс не только получил статус спортивной дисциплины, но и вошел в олимпийскую программу.
«Уже в 2022 году в Париже наши спортсмены будут защищать цвета флага России. У нас неплохой задел, потому что на юношеских играх именно россиянин стал первым в истории олимпийским чемпионом по брейкингу. За вами — будущее. Мы с надеждой смотрим на вас, будем радоваться вашим успехам и помогать во всем», — сказала Ерастова.
В соревнованиях поучаствовали около 70 брейкеров пяти возрастных групп. По итогам турнира впервые сформируют спортивную сборную региона.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
cледующая новость →Рязань получила еще несколько троллейбусов из Москвы
Представляем вам подборку историй от первого лица, среди которых есть смешные, а есть судьбоносные, но все их объединяет одно — безмятежный дух студенчества.