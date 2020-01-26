В понедельник в Рязанской области будут снег и сильный ветер

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Фото: Pixabay.com
В понедельник, 27 января, в Рязанской области будут снег и сильный ветер. Прогноз погоды
Температура воздуха ночью -4, 1 градус. Днем -3, 2 градуса.
По данным синоптиков, погода будет облачной, днем с прояснениями.
На дорогах гололедица. Ветер юго-западный, с переходом на северо-западный, 5-10 метров в секунду, ночью местами порывы до 17 метров в секунду.
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Споры о сохранении исторических зданий в центре Рязани, то затихая, то разгораясь, идут с конца прошлого века.