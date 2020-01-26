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18:46, 26 января 2020 141
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В Польше обокрали дом нобелевского лауреата — СМИ

В Польше обокрали дом нобелевского лауреата — СМИ

Фото: Ru.wikipedia.org

В Польше обокрали дом нобелевского лауреата, писательницы Ольги Токарчук. Сейчас она живет за пределами страны, передает РИА Новости со ссылкой на радиостанцию Zet.

Неизвестные взломали квартиру районе Вроцлава Крики. По данным радио, воры украли сбережения в нескольких валютах.

Напомним, Ольга Токарчук получила Нобелевскую премию по литературе за 2018 год.


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