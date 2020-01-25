Вжух и… По рязанскому бизнес-центру прогулялись поросята

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В субботу, 25 января, по рязанскому бизнес-центру на улице Праволыбедской 27 прогулялись поросята в шляпках.
Животных заметили на первом этаже у выхода. За ними никто не следил.
Предположительно, они развлекали юных рязанцев на дне рождении и вышли на перерыв.
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