В Турции из-за сильного землетрясения погибли 20 человек, пострадали почти 800

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В Турции из-за сильного землетрясения погибли 20 человек, еще 772 получили травмы. Сотовые операторы объявили о бесплатных услугах связи и неограниченном доступе в интернет в пострадавших провинциях, передает
Землетрясение магнитудой 6,8 балла произошло в восточных провинциях Малатья и Элязыг в пятницу, 24 января в 20:55 по московскому времени. Его эпицентр был в районе города Сивридже.
В районе стихийного бедствия работают 493 команды спасателей. Туда доставляют палатки, кровати и одеяла.
Президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что следит за ситуацией.
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