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В субботу, 25 января, рязанцев предупредили о сильном ветре и гололеде. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС.
«В ближайшие 1-3 часа, с сохранением ночью и утром 26 января, на территории Рязанской области ожидается усиление западного, северо-западного ветра порывами 12-17 метров в секунду. На дорогах гололедица», — говорится в сообщении.
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Споры о сохранении исторических зданий в центре Рязани, то затихая, то разгораясь, идут с конца прошлого века.